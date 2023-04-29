В Витебске хотят построить 11-этажный дом за костелом Святого Духа

ННВ • 29/4/23 21:11 • Падзеі

11-этажный панельный дом на 88 квартир собираются построить в Витебске на площадке за костелом Святого Духа и средней школой №31 имени Веры Хоружей.



Материалы для проведения общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции этого дома размещены на сайте Витебского городского исполнительного комитета 26 апреля. Обсуждение продлится до 10 мая.

Презентация проекта пройдет 2 мая 2023в холле 1 этажа отдела архитектуры и градостроительства горисполкома (ул. Шубина, 5), начало в 10:00.

Новостройка должна разместиться на участке площадью 0,67 гектара, границы которого ограничены жилыми домами по улице Чкалова, 7 и 7/2, а также территорией СШ №31 и забором за которым расположен Костел Святого духа (улица Чкалова 5А). Сейчас на этом участке находятся спортивная, детская и хоккейная площадки.

Проектировщик, как уверяется в документации, старался максимально сохранить дворовое пространство, спортивную площадку и существующие многолетние растения. Для размещения дома не потребуется вырубка деревьев.

Дом на 88 квартир будет 11-этажным из двух секций. Подъезд к нему обеспечивается со стороны улицы Чкалова, через существующий проезд к дому №5. На дворовой территории перед домом собираются разместить парковку на 51 автомобиль с хвойными растениями по периметру. Остальные 37 парковочных мест (по месту на квартиру), хотят разместить вдоль улицы Чкалова с максимальным расстоянием до 800 метров.

Проектируемый жилой дом, дом №7/2 и ограждение школы формируют пространство двора без машин. Во дворе предусмотрено размещение: 2-х детских площадок, (одна для жителей дома №7), спортивной площадки и беседки для отдыха.

Детские площадки оснастят современными игровыми комплексами качелями и песочницами. А на спортивной площадке разместят различные турники, тренажер «лыжник».

Входные группы в парадные выполнены с уровня покрытия тротуара. Двери имеют светопрозрачное заполнение для естественного освещения теплового тамбура и лестнично-лифтового холла. Перед подъездами предусмотрены гостевые велопарковки, скамейки, вечернее декоративное освещение.

Дом запроектирован на базе типовых модернизированных блок-секций серии 111-108: блок-секции 111-108-5.10 с набором квартир 1-1-2-2; блок-секции 111-108-9.10 с набором квартир 1-2-2-3. Серия 111-108 была разработанная Ленинградским зональным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования еще в 1970-е годы в СССР.

Из 88 квартир в доме 33 будут однокомнатные, 44 — двухкомнатных, а 11 — трехкомнатные. В каждой секции предусмотрен лифт с размерами кабины 2100х1100. Кабина лифта имеет 2 входа и дополнительную остановку с уровня крыльца, что обеспечивает доступ к нему маломобильных групп.

Заказчиком проекта выступает управление капитального строительства города Витебска. А разработчиком – общество с ограниченной ответственностью «Базовый проект».

Замечания и предложения по поводу проекта можно подавать до 10 мая. Письменные — по адресу 210015, г. Витебск, ул. Шубина, 5, отдел архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета, а электронные — [email protected]