84-летняя бабушка попала под машину на пешеходном переходе в Орше

Іван Дзедушкін • 30/4/23 23:48 • Здарэнні

28 апреля в Орше в результате ДТП пострадала 84-летняя старушка, ее сбили прямо на пешеходном переходе.



Около 10 часов утра пенсионерка переходила улицу Ивана Якубовского по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №93. В этот момент наезд на нее совершил водитель легкового автомобиля «Citroen».

В результате наезда престарелая женщина получила травмы и была доставлена в больницу, соб этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.