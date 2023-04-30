В Орше ребенок застрял ногой в решетке, потребовалась помощь спасателей

Зоя Машэка • 30/4/23 14:04 • Здароўе

29 апреля 10-летний мальчик пострадал, попав ногой между прутьями решетки. Вызволить из западни его смогли только спасатели.



Субботним вечером школьник играл на возле дома на проспекте Текстильщиков. В какой-то момент он стал на защитную решетку приямка подвального окна и провалился между прутьями. Вытащить ногу самостоятельно ребенок не смог.

Чтобы освободить мальчика, спасателям пришлось срезать один из прутьев решетки. После этого пострадавшего передали медикам. Работники бригады скорой медицинской помощи осмотрели школьника и обработали ссадины, в госпитализации он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.