В Орше ребенок застрял ногой в решетке, потребовалась помощь спасателей

• 30/4/23 14:04 • Здароўе

29 апреля 10-летний мальчик пострадал, попав ногой между прутьями решетки. Вызволить из западни его смогли только спасатели.
В Орше ребенок застрял ногой в решетке, потребовалась помощь спасателей. Фото МЧС

Субботним вечером школьник играл на возле дома на проспекте Текстильщиков. В какой-то момент он стал на защитную решетку приямка подвального окна и провалился между прутьями. Вытащить ногу самостоятельно ребенок не смог.

В Орше ребенок застрял ногой в решетке, потребовалась помощь спасателей. Фото МЧС

Чтобы освободить мальчика, спасателям пришлось срезать один из прутьев решетки. После этого пострадавшего передали медикам. Работники бригады скорой медицинской помощи осмотрели школьника и обработали ссадины, в госпитализации он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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