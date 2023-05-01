Еще один телятник сгорел в Витебской области

Зоя Машэка • 01/5/23 13:24 • Здарэнні

30 апреля произошел пожар телятника в деревне Устье Оршанского района.



Примерно в 12:00 загорелась деревянная пристройка (6х30 метров) к железобетонному зданию телятника (10х60 метров. Еще до приезда пожарных работники хозяйства смогли эвакуировать из телятника и пристройки 60 телят в возрасте до 5 месяцев.

В результате пожара деревянная пристройка была полностью уничтожена огнем, а в железобетонном здании повреждено 20 квадратных метров шиферной крыши. Люди и животные на пожаре не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что пятью днями ранее похожий случай произошел в агрогородке Кировская. Там также загорелась деревянная пристройка, в которой содержались телята. Три теленка погибли.