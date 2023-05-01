Из-за сильных заморозков этой ночью в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 01/5/23 0:13 • Экалогія

В ночь с 30 апреля на 1 мая ожидаются сильные заморозки, температура в приземном слое атмосферного воздуха может опуститься до -5 °С.



Ночные заморозки по прогнозам синоптиков на большей части территории Витебской области, а также и в других регионах Беларуси.

Из-за неблагоприятного метеорологического явления объявлен оранжевый уровень опасности.

Заморозки продолжительностью более четырёх часов представляют опасность для цветущих плодовых деревьев и кустарников. А заморозки интенсивностью −5 °C и ниже могут вызвать повреждения всходов льна.

Для защиты растений от заморозков можно укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой и том подобными материалами. Деревья и кустарники защищают при помощи дымовой завесы, сжигая влажную солому, сено или прошлогоднюю листву.