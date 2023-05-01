С приходом весны начинают работать автобусные маршруты из Витебска к дачным поселкам
В связи с началом дачного сезона возобновляется движение автобусов из Витебска к дачным участкам.
Так, по данным «Витебскоблавтотранс», было возобновлено курсирование по следующим маршрутам:
- «Витебск – Сокольники» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.25 и 17.20 по пятницам, субботам и воскресеньям будут выполняться с заездом в н.п. Дреколье;
- «Витебск – Жигалово» по вторникам, четвергам и субботам с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 7.45 будут выполняться через с/т Белянка, Михали в прямом направлении;
- «Витебск – Зароново» по вторникам, четвергам и субботам с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 18.00 будут выполняться через Михали в обратном направлении;
- «Витебск – Мишневичи» по вторникам, четвергам и субботам с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 16.00 будут выполняться через с/т Белянка в обратном направлении;
- «Витебск – Белянка» по воскресеньям с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 18.00 с заездом в Михали в обратном направлении;
- «Витебск – Жигалово» по воскресеньям рейсы с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 9.45 будут выполняться через с/т Белянка, Михали в прямом направлении;
- № 291 «Витебск- Кузнецово(дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 07:47 по субботам и 18:50 по воскресеньям;
- «Витебск-Клиши-2» с временем отправления от Автовокзала г.Витебска в 9-25 по воскресеньям;
- «Витебск-Клиши-2» с временем отправления от Автовокзала г.Витебска 19-15 по субботам и воскресеньям.