В Глубокском районе женщина погибла при опрокидывании легковушки

Іван Дзедушкін • 01/5/23 19:27 • Здарэнні

ДТП со смертельным исходом произошло в Глубокском районе, погибла женщина, авто которой перевернулось.



Утром 30 апреля на 57-м километре автодороги Р-45 52-летняя водитель автомобиля «Volkswagen» при выборе скорости движения не учла дорожные условия, особенности транспортного средства, вследствие чего потеряла управление и допустила опрокидывание автомобиля в левый по ходу движения кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, ее успели довезти до больницы, но там, не смотря на усилия медиков, пострадавшая в ДТП умерла, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.