В Витебске исчез молодой мужчина

ННВ • 01/5/23 14:01 • Здарэнні

В Витебске разыскивают 36-летнего Алексея Камаева.



Мужчина, который живет на улице Лазов в доме №3 исчез 30 апреля. Около 11:30 он находился вблизи автовокзала. Но спустя час уже перестал выходить на связь.

До настоящего времени о местонахождении Алексея Камаева ничего не известно, сообщает сайт ПСО «Беларусь».

Пропавший мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, может носить очки. Особая примета: неправильный прикус — выступающая нижняя челюсть.