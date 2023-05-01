Заморозки все еще угрожают Витебской области. Оранжевый уровень опасности

Ігар Арцюх • 01/5/23 20:08 • Экалогія

В ночь с 1 на 2 мая в Витебской области все еще возможны заморозки, температура в приземных слоях атмосферы может понизиться до -2 градусов по Цельсию.



В минувшую ночь низкие температуры фиксировались в западной части северного региона Беларуси: в Шарковщине самая низкая температура составила -1,6 °С, а в Лынтупах столбик термометра опускался до -2,9 °С.

Этой ночью синоптики прогнозируют заморозки уже по восточной части Беларуси: если в Витебской области на почве и местами в воздухе ожидается до -2 °С, то в Могилевской — до -3 °С.

При продолжительности заморозок свыше четырёх часов они уже создают для цветущих плодовых деревьев и кустарников — холод может спровоцировать осыпание цветов и завязей. При интенсивности в −5 °C и ниже заморозки могут вызвать даже повреждения всходов льна.

О мерах по защите растений от отрицательного влияния весенних заморозков «ННВ» писали ранее.