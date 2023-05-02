Ликвидируют фонд, который использовали для привлечения грантов ЕС в Глубокский район

Сяржук Серабро • 02/5/23 14:41 • Грамадства

Началась ликвидация фонда «Центр содействия социально-экономическому развитию латвийско-литовско-белорусских территорий «Озерный край» из Глубокского района.



3 мая дело о ликвидации будет слушаться в Витебском областном суде, истцом выступает Глубокский районный исполнительный комитет.

Примечательно, что в документах ЕС, указано, что на момент реализации проектов Евросоюза фондом «Озерный край» руководил Михаил Орехов, который в начала 2010-х годов занимал должность начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Глубокского райисполкома.

Только один из проектов, финансируемых ЕС в Глубокском районе, в котором принимал участие ликвидируемый фонд по данным БелТА имел бюджет в 460 000 евро, вклад Евросоюза при этом составил 414 869 евро.

Расходы расписаны в плане местного экономического развития, который можно найти на сайте Глубокского райисполкома:

Учреждение Центра содействия предпринимательству и инновациям — 100 000 EUR;

Создание и организация деятельности школы бизнеса — 141 000 EUR;

Создание и организация деятельности офиса по сопровождению стартапов — 100 000 EUR;

Создание и организации деятельности офиса бизнес-продвижения продукции и услуг местных предприятий — 120 000 EUR.

В перечисленных мероприятиях проекта партнерами является фонд «Центр содействия социально-экономическому развитию латвийско-литовско-белорусских территорий «Озерный край», который возглавляет бывший чиновник, и органы местной власти — райисполком и райсовет.

Примечательно, что этот проект Евросоюза продолжал реализовываться в Беларуси до конца 2021 года. Теперь, однако, похоже, что фонд, потребовавшийся для привлечения европейских грантов, больше не нужен.