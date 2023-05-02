Под Витебском ногу мужчины затянуло во фрезы мотоблока. Видео

Зоя Машэка • 02/5/23 12:08 • Здарэнні

1 мая в Октябрьском 55-летний мужчина, обрабатывая участок, попал ногой во фрезы мотоблока.



Инцидент произошел в 15:27 на Оршанской улице. Ногу пострадавшего мужчины затянуло в агрегаты мотоблока и самостоятельно освободиться он не мог.

Спасатели собирались разжать конструкции при помощи гидравлического инструмента помочь, но части мотоблока очень плотно прилегали к телу человека, поэтому подобная операция могла нанести еще большие травмы.

В результате пожарным пришло разбирать мотоблок. Они отвинтили по возможности большее количество фрез. После этого медики скорой помощи закрепили ногу пострадавшего бинтами, и спасатели перенесли его в машину «скорой». Пострадавшего пришлось госпитализировать, сообщается пресс-службой МЧС.