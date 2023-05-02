В Глубоком задержали педофила, надругавшегося над дочкой сожительницы

Іван Дзедушкін • 02/5/23 12:40 • Крымінал

В Глубоком 8-летняя девочка стала жертвой педофила, который сожительствовал с ее матерью.



По подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности ребенка задержан 29-летний житель райцентра.

По данным силовиков с начала 2023 года он несколько раз надругался над девочкой, когда ее матери не было дома.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Раскрытие указанного преступления стало результатом взаимодействия представителей системы образования и различных служб органов внутренних дел, отвечают в управлении.