В Глубоком задержали педофила, надругавшегося над дочкой сожительницы

• 02/5/23 12:40 • Крымінал

В Глубоком 8-летняя девочка стала жертвой педофила, который сожительствовал с ее матерью.
Брошенная кукла. Изнасилование, насильник, насилие, дети. Фото pixabay.com

По подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности ребенка задержан 29-летний житель райцентра.

По данным силовиков с начала 2023 года он несколько раз надругался над девочкой, когда ее матери не было дома.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Раскрытие указанного преступления стало результатом взаимодействия представителей системы образования и различных служб органов внутренних дел, отвечают в управлении.

            
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