Вторая очередь реконструкции насосной станции карьера в Рубе обойдется еще примерно в миллион долларов

Сяржук Серабро • 02/5/23 13:44 • Эканоміка

Тендер на выполнение работ 2-й очереди реконструкция насосной станции водоотлива карьера «Гралева» со строительством водоводов объявило управление капитального строительства Витебского облисполкома.



Примечательно, что тендер с точно таким же название проводился около года назад, «ННВ» об этом писали. Тогда ориентировочная стоимость составляла 2 491 252 рубля 30 копеек.

Согласно информации Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, победителем в тендере 2022 года стало открытое акционерное общество «Промтехмонтаж». Работы должны были завершить за три месяца до 15 ноября прошлого года.

Ориентировочная стоимость тендера, объявленного 21 апреля, составляет уже 2 762 137 рублей 10 копеек. Строительство должно начаться 1 августа, а завершиться 31 октября, при этом указан нормативный срок строительства — четыре месяца.

Финансироваться работы будут за счет собственных средств открытого акционерного общества «Доломит» и кредитных средства открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

Первая очередь реконструкции насосной станции на этом карьере проводилась в 2021 году, тендер на эти работы выиграло ООО «ПлиссаСтрой» с ценой договора в 4 699 846 рублей 53 копейки.

Напомним, что 27 марта Лукашенко назначил нового руководителя ОАО «Доломит» — им стал бывший заместитель председателя Витебского горисполкома Сергей Соглаев.

Проблемы с откачной воды из доломитового карьера Гралево возникли после постройки плотины и водохранилища Витебской гидроэлектростанции, когда из-за этого поднялся уровень воды.