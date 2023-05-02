Вторая очередь реконструкции насосной станции карьера в Рубе обойдется еще примерно в миллион долларов

• 02/5/23 13:44 • Эканоміка

Тендер на выполнение работ 2-й очереди реконструкция насосной станции водоотлива карьера «Гралева» со строительством водоводов объявило управление капитального строительства Витебского облисполкома.
Доломитовый карьер «Гралево» возле Рубы под Витебском, 2011 год. Фото Сергея Серебро

Примечательно, что тендер с точно таким же название проводился около года назад, «ННВ» об этом писали. Тогда ориентировочная стоимость составляла 2 491 252 рубля 30 копеек.

Согласно информации Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, победителем в тендере 2022 года стало открытое акционерное общество «Промтехмонтаж». Работы должны были завершить за три месяца до 15 ноября прошлого года.

Ориентировочная стоимость тендера, объявленного 21 апреля, составляет уже 2 762 137 рублей 10 копеек. Строительство должно начаться 1 августа, а завершиться 31 октября, при этом указан нормативный срок строительства — четыре месяца.

Финансироваться работы будут за счет собственных средств открытого акционерного общества «Доломит» и кредитных средства открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

Первая очередь реконструкции насосной станции на этом карьере проводилась в 2021 году, тендер на эти работы выиграло ООО «ПлиссаСтрой» с ценой договора в 4 699 846 рублей 53 копейки.

Напомним, что 27 марта Лукашенко назначил нового руководителя ОАО «Доломит» — им стал бывший заместитель председателя Витебского горисполкома Сергей Соглаев.

Проблемы с откачной воды из доломитового карьера Гралево возникли после постройки плотины и водохранилища Витебской гидроэлектростанции, когда из-за этого поднялся уровень воды.

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