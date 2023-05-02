Зацвела сакура, в Витебске пришло время ханами. Фото

Сяржук Серабро • 02/5/23 23:22 • Культура

Несмотря на похолодание, которое отмечено в первые дни мая, в Витебске зацвела сакура.



Хотя в областном центре заморозков и не было, ночью температура атмосферного воздуха опускалась до +2,4 °C. В результате самое начало мая выдалось холоднее нормы почти на градус.

Но все же сакура порадовала витеблян уже к первомаю, хотя последние несколько лет она распускалась гораздо позже, а в прошлом году зацвела и вовсе во второй половине последнего месяца весны.

Впервые полюбоваться цветением настоящей японской сакуры жители Витебска смогли в 2019 году, когда два деревца сакуры-кикушидаре, посаженые в городском ботаническом саду весной 2018 года, распустились впервые.

В Японии во время цветения сакуры принято любоваться нежными цветками деревьев, эта традиция называется ханами.

Любоваться цветками можно недолго — уже через неделю лепестки опадают. Из-за сильного ветра, который наблюдается в Витебске в последние дни, это может произойти и быстрее.

Впрочем, вскоре должен распуститься и миндаль, цветки которого также очень нравятся витеблянам. Теперь в городе уже несколько таких деревьев, пусть и небольших. Будем надеяться, что они тоже порадуют горожан бурным цветенеием.