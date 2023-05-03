До -3 °С — этой ночью опять возможны заморозки в Витебской области. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 03/5/23 21:41 • Экалогія

МЧС опять предупреждает об опасности заморозков на территории Витебской области.



Согласно данным синоптиков в ночь с 3 на 4 мая опять ожидается похолодание, а на почве и в приземных слоях атмосферного воздуха — заморозки до -3 °С.

Заморозки продолжительностью более четырёх часов представляют опасность для цветущих плодовых деревьев и кустарников. А заморозки интенсивностью −5 °C и ниже могут вызвать повреждения всходов льна. Поэтому в штормовом предупреждении объявлен оранжевый уровень опасности.

Для защиты растений от заморозков можно укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой и том подобными материалами. Деревья и кустарники защищают при помощи дымовой завесы, сжигая влажную солому, сено или прошлогоднюю листву.