Лесной пожар произошел в Докшицком районе, он охватил почти 6 гектаров леса

ННВ • 03/5/23 14:30 • Экалогія

2 мая в 14:31 был обнаружен лесной пожар в Докшицком районе.



Лес горел на землях Бегомльского лесничества ГХЛУ «Бегомльский лесхоз» западнее деревни Волча примерно на 700 метров.

Для ликвидации этого лесного пожара по данным МЧС было задействовано 27 единиц техники и 71 человек, из них 4 единицы техники и 10 работников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Потушить пожар смогли через пять часов.

Общая площадь леса, пройденная фронтом пожара, составила 5,9 гектара.

Обильное выпадение осадков в районе пожара последний раз фиксировалось метеостанциями в Докшицах и Березинском биосферном заповеднике 27 апреля