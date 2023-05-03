На большие выходные ожидается перенос автобусных рейсов. Будьте внимательны

ННВ • 03/5/23 15:30 • Турызм

«Витебскоблавторанс» предупреждает об изменении расписания на большие выходные.



Работа транспорта в праздничные и предпраздничные дни 5-9, 12-14 мая по данным предприятия будет организована следующим образом:

5 мая (пятница) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы.

6 мая (суббота) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы.

7 мая (воскресенье) город будет выполняться по расписанию субботы.

7 мая (воскресенье) пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья, за исключением:

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-55;

“Витебск – Бешенковичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 13-30;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 15-10;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-00;

“Сенно – Минск” с отправлением от АС г. Сенно в 16-30;

“Сенно – Бешенковичи” с отправлением от АС г. Сенно в 16-10;

“Бешенковичи – Полоцк” с отправлением от АС гп. Бешенковичи в 17-00;

8 мая (понедельник) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию субботы, за исключением:

“Витебск – Докшицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-00;

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-55;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 6-40;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-35;

“Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-05;

“Витебск – Слобода (Задуб.)” с отправлением от АВ г. Витебска в 8-45;

“Витебск – Жебентяи” с отправлением от АВ г. Витебска в 16-55.

9 мая (вторник) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья.

12 мая (пятница) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы, за исключением:

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12-30;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;

“Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-10;

“Сенно – Минск” с отправлением от АС г. Сенно в 14-30;

“Сенно – Бешенковичи” с отправлением от АС г. Сенно в 13-55;

“Бешенковичи – Полоцк” с отправлением от АС гп. Бешенковичи в 14-45;

13 мая (суббота) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию пятницы, за исключением:

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 19-05;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 17-30;

“Витебск – Козьяны” с отправлением от АВ г. Витебска в 18-10;

“Сенно – Минск” с отправлением от АС г. Сенно в 14-30;

“Сенно – Бешенковичи” с отправлением от АС г. Сенно в 13-55;

“Бешенковичи – Полоцк” с отправлением от АС гп. Бешенковичи в 14-45;

14 мая (воскресенье) город, пригород и межгород будет выполняться по расписанию воскресенья, за исключением:

“Витебск – Минск ч-з Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7-00;

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-55;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 13-30;

“Витебск – Полово” с отправлением от АВ г. Витебска в 14-00;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 15-10;

“Сенно – Минск” с отправлением от АС г. Сенно в 16-30;

“Сенно – Бешенковичи” с отправлением от АС г. Сенно в 16-10;

“Бешенковичи – Полоцк” с отправлением от АС гп. Бешенковичи в 17-00.