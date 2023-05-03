На бывшем McDonalds в Витебске появилась символика Mak.By. Цены тоже новые

Сяржук Серабро • 03/5/23 21:30 • Эканоміка

Надписи «Мы открыты» на бывшем McDonalds в Витебске заменили на символику нового бренда.



Фирменный стиль с ресторана на московском проспекте стали убирать в ноябре прошлого года. 18 апреля унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» объявило, что сеть ресторанов быстрого питания будет работать под брендом Mak.by.

Новое название уже появилось на фасаде и боковых стенах здания в Витебске. Причем, на сколько можно судить, в двух местах не мудрствую лукаво его изготовили в виде баннера, который легко заменить.

Цены в ресторанах, судя по всему, тоже изменились. В конце 2022 года, когда «ННВ» рассчитывали рейтинг гамбургера, в exMcDonalds он стоил 3 рубля 10 копеек, а теперь, спустя четыре месяца, уже 3 рубля 30 копеек — дороже на 6,5%.

Впрочем, если в долларов эквиваленте бургер даже подешевел — по курсу нацбанка четыре месяца назад он стоил около 1 доллара 15 центов, а сейчас — примерно 1 доллар 14 центов.