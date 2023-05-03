Военные наводят переправу в Бешенковичах, чтобы связать две части городского поселка

ННВ • 03/5/23 15:07 • Падзеі

После падения уровня воды в Двине в Бешенковичах начали наводить понтонную переправу через реку.



Созданием временного моста заняты военные железнодорожники понтонно-мостовой роты мобильно-восстановительного железнодорожного батальона 30-й отдельной железнодорожной бригады. Он будет действовать до зимы. Зимой же жителям городского поселка приходится переправляться по льду Двины, а в межсезонье — на лодках.

Длина понтонного автодорожного моста более 150 метров, при этом он способен выдержать порядка 20 тонн. Все время, пока переправа эксплуатируется, военнослужащие находятся в Бешенковичах, обслуживают конструкцию и регулируют движение, сообщает агентство «Ваяр».

До 2009 года в Бешенковичах фукнционировала паромная переправа.