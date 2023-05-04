Холодные ночи опять ожидают Витебщину, возможно до -5 °С

ННВ • 04/5/23 22:03 • Экалогія

Три ближайшие ночи в Витебской области будут очень холодными, опять объявлен оранжевый уровень опасности.



В ночь с 4 на 5 мая на большей части территории Витебской области, а на остальной территории страны местами ожидаются заморозки до -3 °С. Днем потеплеет максимальная температура воздуха достигнет +7..+12 °С.

Ночи с 5 на 6 мая (суббота), а также с 6 на 7 мая (воскресенье) будут еще холоднее, на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки до -5 °С.

Минувшей ночью понижение температуры в приземных слоях атмосферы наблюдалось в некоторых районах Витебской области, сильнее всего — по северу региона. В Езерище температура опускалась до -2,4 °С.

Такие продолжительные и сильные заморозки угрожают цветению садов. А заморозки интенсивностью −5 °C и ниже могут вызвать повреждения всходов сельхозкультур.

Для защиты растений от заморозков можно укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой и том подобными материалами. Деревья и кустарники защищают при помощи дымовой завесы, сжигая влажную солому, сено или прошлогоднюю листву.