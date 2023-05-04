Из-за опасности пожаров в Витебской области начали закрывать для посещения леса

Сяржук Серабро • 04/5/23 12:25 • Экалогія

После лесного пожара в Бегомльчском лесничестве в Витебской области в нескольких районах леса закрыли для посещения населением.



По данным МЧС на утро 4 мая, такие противопожарные уже приняты в Бешенковичском, Витебском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лиозненском, Оршанском, Сенненском, Толочинском, Чашникском и Шумилинском районах.

Как видим, посещать леса запрещено в 11 районах по юго-востоку Витебской области, исключение составляет только Лепельский район.

Напомним, что 2 мая лесной пожар произошел у деревни Вовча Докшицкого района на территории Бегомльского лесничества. Фронт огня прошел почти по 6 гектарам леса.