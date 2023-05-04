В Верхнедвинском районе животновод так бил коров скребком, что двух пришлось прирезать. Дело дошло до суда

Ігар Арцюх • 04/5/23 21:36 • Эканоміка

Работники одного из колхозов Верхнедвинского района травмировал десять коров, двух вообще пришлось зарезать.



Прокуратура в ходе проверки установила, что в декабре 2022 года на одной из ферм сельскохозяйственного предприятия работник при очистке стоил умышленно нанес скребком 10 коровам различные травмы, в результате чего произошел вынужденный убой двух животных.

В результате прокуратура Верхнедвинского района предъявила в суд исковое заявление в интересах коммунального аграрного предприятия о взыскании с лица, исполнявшего свои трудовые обязанности, ущерба, причиненного по его вине падежом крупного рогатого скота, в сумме свыше 3000 рублей.

Виновным в гибели крупного рогатого скота признали животновода предприятия агропромышленного комплекса. Суд по результатам рассмотрения гражданского дела удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области

Решение вступило в законную силу.