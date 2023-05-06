Очередные изменения расписания пригородных автобусов из Витебска с началом дачного сезона

ННВ • 06/5/23 20:39 • Турызм

В связи с началом дачного сезона из Витебска возобновляется движение по ряду автобусных маршрутов маршрутам.



С 6 мая будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 6-45 по выходным, 17-55 ежедневно.

С 10 мая будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 08-00 по будням.

С 6 мая будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск-Дрюково(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр 8-00 ежедневно и от Автовокзала г. Витебска 14-00 по выходным.

С 10 мая будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск-Дрюково(дачи)» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 13-40 по будням.

С 6 мая будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск-Ранино(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 7-15 ежедневно и от Автовокзала г. Витебска в 17-40 ежедневно.

С 6 мая будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск-Репино» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 08-32 и 16-50 по выходным.

С 6 мая будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Лососино» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.45 по субботам.

С 7 мая будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Лососино» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.15 по воскресеньям.

С 6 мая будут выполняться рейсы по маршруту № 209 «Витебск- Волосово» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 11:05 по субботам и воскресеньям.

С 6 мая будут выполняться рейсы по маршруту № 350 «Витебск- Коммунарка» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 19:30 по субботам.

При этом:

С 6 мая не будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Копти» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.45 по субботам.

выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Копти» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.45 по субботам. С 7 мая не будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Копти» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.15 по воскресеньям.

По данным ОАО «Витебскоблавтотранс».