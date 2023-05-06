За взятки бывшего гендиректора Витебского ГПЛХО и депутата Юрия Заблоцкого посадили на 4,5 года. Коррупционера «накрыл» КГБ

Сяржук Серабро • 06/5/23 16:35 • Грамадства

Бывшему генеральному директору Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения и депутату Белыничского районного Совета депутатов 28 созыва вынесен обвинительный приговор. Что он брал?



Госслужащего задержали 20 мая 2022 года, после того как заявление в УКГБ по Витебской области написал один из предпринимателей, дававший взятки.

По версии следствия Заблоцкий «решал вопросы» нескольких предпринимателей и одного общества с ограниченной ответственностью. За это от коммерсантов он получал «благодарность».

Как установлено на суде, в основном это были небольшие продуктовые наборы стоимостью 35-45 рублей: водка, коньяк, виски, шампанское, сыр, колбаса и ветчина. Лишь в двух случаях коррупционер получил деньги — 1000 и 2500 рублей.

Общая стоимость «благодарности», переданной гендиректору ГПЛХО в качестве взятки, следственные органы оценили в сумму не менее 3701 рубля 62 копеек.

В суде Юрий Заблоцкий вину полностью признал и рассказал, что осознавал то, что принимает от незаконные денежные вознаграждения («хабар»), которые ему передавались в связи с занимаемым должностным положением генерального директора.

Деньги ему один раз передали с комментарием «ребенка в школу соберешь», а вторая, большая сумма, передавалась «на шубу жене».

18 апреля суд Лиозненского района признал Юрия Заблоцкого виновным получение взятки, повторно, совершенное лицом, занимающим ответственное положение. На основании части 3 статьи 430 УК его приговорили к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев и штрафу в 11 000 рублей.

На основании закона «Об амнистии в связи с Днем народного единства» срок заключения уменьшили на один год.

Под арестом суд оставил имущество Заблоцкого: автомашину «SKODA

RAPID», телевизор «ВВК», микроволновую печь «SAMSUNG», мультиварку «POLARIS», кофе-машину «PHILIPS»; одну бутылку виски «Ballantine’s Finest»; одну бутылку водки «Finlandia»;

денежные средства в сумме 200 долларов США и 250 рублей; а также денежные средства

в сумме 30 923 рубля 48 копеек, находящиеся на его расчетном счете в ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Юрий Заблоцкий стал генеральным директором Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения в феврале 2020 года. Сейчас ему 44 года, он уроженец одной из деревень Клического района Могилевской области, где и начинал работать лесничим в Кличевском лесхозе. Затем стал главным лесничим Быховского лесхоза, а в 2013 году возглавил Белыничский лесхоз, которым руководил до назначения в Витебск. Избирался депутатом Белыничского районного совета депутатов 27 и 28 созывов.