В Орше сносят 5 пешеходных переходов — для безопасности дорожного движения

• 07/5/23 19:24 • Падзеі

Пять нерегулируемых пешеходных переходов ликвидируют в Орше, такое решение было принято Витебским областным исполнительным комитетом в октябре прошлого года.
В Орше сносят 5 пешеходных переходов — для безопасности дорожного движения. Фото Сергея Слепцова / Аршанская газета

Нерегулируемые переходы убираются для обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения аварийности, а также из-за непосредственной близости регулируемых пешеходных переходов, утверждает «Аршанская газета».

В Орше сносят 5 пешеходных переходов — для безопасности дорожного движения. Фото Сергея Слепцова / Аршанская газета

Согласно решения областных властей демонтажу подлежат следующие переходы в райцентре:

  • у дома №75 по улице Владимира Ленина в микрорайоне «Ранiца»;
  • у дома №106 по улице Владимира Ленина на против Ледовой арены;
  • у дома №5 (ТЦ «Центрум») по улице Мира;
  • у дома №29 по улице Мира;
  • у дома №53 по улице Мира.

В Орше сносят 5 пешеходных переходов — для безопасности дорожного движения. Фото Сергея Слепцова / Аршанская газета

Об этом издание сообщает со ссылкой на отдел ГАИ Оршанского РУВД. Первым демонтировали переход у торгового центра «Центрум». При этом убрали дорожную разметку пешеходного перехода, демонтировали соответствующие дорожные знаки, а на тротуарах установили ограждение.

Ближайшие регулируемые пешеходные переходы находятся на перекрестках с улицей Владимира Ленина (115 метров) и улицей Александра Островского (150 метров), т.е. между переходами теперь будет 265 метров.

Аналогичные работы по демонтажу пешеходных переходов будут выполнены в ближайшие недели и на других четырех участках.

В Орше сносят 5 пешеходных переходов — для безопасности дорожного движения. Фото Сергея Слепцова / Аршанская газета

При этом, как установили «ННВ», в районе дома №75 по улице Владимира Ленина расстояние между соседними пешеходными переходами составит 235 метров, в районе дома №106 — 280 метров, в районе дома №29 по улице Мира — 460 метров, в районе дома №53 —395 метров.

            
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