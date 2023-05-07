В Орше сносят 5 пешеходных переходов — для безопасности дорожного движения
Пять нерегулируемых пешеходных переходов ликвидируют в Орше, такое решение было принято Витебским областным исполнительным комитетом в октябре прошлого года.
Нерегулируемые переходы убираются для обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения аварийности, а также из-за непосредственной близости регулируемых пешеходных переходов, утверждает «Аршанская газета».
Согласно решения областных властей демонтажу подлежат следующие переходы в райцентре:
- у дома №75 по улице Владимира Ленина в микрорайоне «Ранiца»;
- у дома №106 по улице Владимира Ленина на против Ледовой арены;
- у дома №5 (ТЦ «Центрум») по улице Мира;
- у дома №29 по улице Мира;
- у дома №53 по улице Мира.
Об этом издание сообщает со ссылкой на отдел ГАИ Оршанского РУВД. Первым демонтировали переход у торгового центра «Центрум». При этом убрали дорожную разметку пешеходного перехода, демонтировали соответствующие дорожные знаки, а на тротуарах установили ограждение.
Ближайшие регулируемые пешеходные переходы находятся на перекрестках с улицей Владимира Ленина (115 метров) и улицей Александра Островского (150 метров), т.е. между переходами теперь будет 265 метров.
Аналогичные работы по демонтажу пешеходных переходов будут выполнены в ближайшие недели и на других четырех участках.
При этом, как установили «ННВ», в районе дома №75 по улице Владимира Ленина расстояние между соседними пешеходными переходами составит 235 метров, в районе дома №106 — 280 метров, в районе дома №29 по улице Мира — 460 метров, в районе дома №53 —395 метров.