В Витебске продадут с аукциона недостроенный приют для бездомных животных. Цена вопроса?

Сяржук Серабро • 07/5/23 20:36 • Эканоміка

На аукцион выставлен недостроенный приют для бездомных животных, который находится в Витебске на улице Титова, дом №121Д.



Лот состоит из недостроенного здания административно-бытового корпуса с подвалом – одноэтажное кирпичное, общей площадью 522,80 квадратных метра. Нескольких недостроенных зданий вольеров для собак, гаража и ливневой канализации.

Приют для бездомных животных Витебск начал строить первым из областных центров еще в 2001 году. При нормативном сроке строительства в 9 месяцев, стройка длилась 2 года, а потом остановилась. К этому моменту на объект потратили 370 000 000 неденоминированных рублей, в основном средства государственного сбора с владельцев домашних животных. Строительство так и не завершили, а современный витебский приют, открытый в 2011 году, находится в противоположном конце города.

Балансная стоимость объекта на начало года составляла – 618 296 рублей 38 копеек. В 2011 году долгострой находился на балансе Витебского городского жилищно-коммунального хозяйства, а в конце 2012 года из коммунальной собственности его передали в республиканскую и закрепили на праве хозяйственного ведения за торговым республиканским унитарным предприятием «Витебскоблсоюзпечать».

Сейчас недостроенный приют для животных продает РУП «Белсоюзпечать». Начальная стоимость лота составляет 6 базовых величин — 222 рубля, аукцион состоится 29 мая.

Условием продажи является осуществление новым владельцем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества или построенного нового объекта в случае сноса существующего не менее одного года, начиная не позднее одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию. До выполнения условий продать недвижимость нельзя.