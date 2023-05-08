Осталось только 7 районов Витебской области, где можно посещать лес

ННВ • 08/5/23 14:03 • Экалогія

Из-за установившейся засушливой погоды в Витебской области проолжают вводить ограничения на посещение лесов.



Напомним, что эти ограничения стали вводиться с 4 мая, чему предшествовал лесной пожар в Бегомльском лесхозе. Сейчас леса закрыты в 14 районах Витебщины: Бешенковичском, Витебском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, Сенненском, Толочинском, Ушачский, , Чашникском и Шумилинском.

Таким образом, в Витебской области осталось только 7 районов, в которых можно сходить в лес: Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Миорский, Россонский, Поставский и Шраковщинский.