В Лиозненском районе едва не утонула корова, из ручья ее тащили пожарные

Зоя Машэка • 08/5/23 13:34 • Здарэнні

7 мая помощь спасателей потребовалась корове, которая упала в глубокий ручей в Лиозненском районе.



Животное завязло в русле ручья возле деревни Дубровка Лиозненского района. Самостоятельно ее вызволить сельчане не смогли.

На месте спасатели выяснили, что корова находится в ручье глубиной около одного метра. Животное обвязали веревками и пожарным рукавом, после чего вместе с сельчанами буренку удалось вытащить из ручья на твердый грунт, сообщается пресс-службой МЧС.