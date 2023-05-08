В Витебске открылась навигация на Двине. Билеты на теплоход сильно подорожали

Сяржук Серабро • 08/5/23 21:32 • Турызм

В канун праздников в Витебске начали курсировать теплоходы. Узнали новые цены на билеты.



Навигация в этом году на Двине возобновилась с 6 мая. Уровень воды к этому моменту после весеннего паводка заметно снизился и теперь немногим превышает 2 метра над нулем гидрологического поста областного центра.

В этом году «Гордормост» значительно поднял цены на билеты. Так, теперь 50-минутная прогулка для взрослого обойдется в 10 рублей (по сравнению с прошлым годом рост составил 43%), а для ребенка с 5 до 10 лет — 5 рублей (цена детского билета выросла на 67%). За 11 лет прогулки на витебских теплоходах подорожали более чем в три раза — в 2012 году билет стоил 30 000 неденоминированных рублей.

Аренда теплохода на час, согласно новому прейскуранту, для физического лица будет стоить 250 рублей (+25%), для юридического лица — 350 рублей (+17%), час стоянки оплачивается из расчета 200 рублей (+33%).

Теплоходы курсируют от площади Победы (сегодня там размещено временное расписание) до парка Советской армии в Мазурино. В следующие выходные один из теплоходов должен возить посетителей до музея в Здравнево.