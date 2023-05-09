К Дню Победы в Витебске зацвел миндаль. Фото

Сяржук Серабро • 09/5/23 12:56 • Экалогія

К концу первой декады мая в Витебске распустился миндаль, увы, до этой весны дожили далеко не все деревца.



Относительно благополучно чувствует себя миндальное дерево в сквере на улице Пушкина. Именно возле него чаще всего фотографируются витебляне. В этом году цветет он не так пышно, как раньше, похоже, сказываются майские заморозки. Начало последнего месяца весны выдалось холоднее нормы на 4,2 °C — средняя температура за эти дни составила только 7,2 °C при норме в 13,3 °C.

Также в Витебске, как сообщали «ННВ», миндаль был высажен в районе пересечения Московского проспекта и улицы Петруся Бровки. На большинстве саженцев культурные привои погибли, а подвои отпускают свои побеги, похоже, обычной сливы. Живые веточки миндаля с цветками былизамечены только на двух деревцах.

Также не пережили зиму и саженцы миндаля яблоневом саду у памятника комсомольцам-подпольщикам. Деревца начали чахнуть еще в прошлом году, этой весной цветков миндаля там не заметно.

Кроме того сейчас в Витебске активно цветут груши, кое где уже начинают зацветать и каштаны.