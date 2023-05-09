Сегодня в Витебске будет салют из 1700 залпов, на его время около площади Победы ограничат движение
9 мая в Витебске на площади Победы состоится праздничный салют. Узнали, из чего будет фейерверк.
Согласно техническому заданию, шоу должно включать фейерверк с использованием батарей салютов и многоуровневый высотный салют на фоне непрерывной работы изделиями паркового уровня, представляющий группу последовательно меняющихся смысловых пиротехнических картин, имеющих отличительные особенности по набору пиротехнических эффектов.
Состав фейерверка, запланированного в Витебске:
- Фейерверк с использованием салютных установок бытового назначения (калибр от 20 мм до 30 мм);
- Фейерверк с использованием пиротехнических изделий технического назначения:
– салютные установки веерные, калибр 25 мм, 30 мм;
– пиротехнические ряды, калибр 30 мм;
– шары от 2,5 дюйма — до 4 дюймов.
Общее количество залпов должно быть не менее 1700 штук. При этом будут задействованы световые эффекты с использованием лучей (12 штук). Три штыка мемориального комплекса украсят световой заливкой лучами прожекторов и стробоскопа.
Кроме того, планируется использовать дыммашину и аквабокса.
Договор на проведение фейерверка на площади Победы заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Люминара Компани» из Минска. Сумма договора составляет 11 000 рублей, это бюджетные деньги.
Салют запланирован на 23:00. Обратите внимание, что до окончания фейерверка перекроют движение в зоне его проведения на площади Победы и ограничения движение на прилегающих улицах.