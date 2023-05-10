Дирекция фестиваля «Славянский базар в Витебске» ищет волонтеров

ННВ • 10/5/23 15:54 • Культура

«Славянский базар в Витебске» начал набор волонтеров для проведения фестиваля в 2023 году.



Стать волонтерами фестиваля могут только совершеннолетние люди, а вот верхний возраст не ограничен — в прошлом году самому старшему было 76 лет.

На фестивале волонтеры могут работать на различных позициях в службе встречи и отправки, службе питания, административно-хозяйственной, оперативной и рекламной службах. Кроме того, дирекция ищет координаторов коллективов, отдела кадровой работы и канцелярии, фэста уличного искусства «На семи ветрах» и международной деятельности.

В этом году у некоторых волонтёров появится новая задача – они будут задействованы на выставках. Такое занятие подойдёт для будущих экскурсоводов, искусствоведов и историков, считают в дирекции «Славянский базар в Витебске».

Подавать заявки желающие стать волонтерами могут до 13 июня. Для этого нужно заполните анкету волонтёра фестиваля по ссылке. Потенциальным волонтерам необходимо рассказать о себе, упомянуть о своих умениях, талантах и опыте волонтёрской деятельности. Знание иностранного языка будет большим плюсом.

Волонтеры на «Славянском базаре в Витебске» появились в 2019 году, за это время участниками волонтерского штаба стали более 300 человек.