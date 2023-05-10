Лесной пожар произошел в нацпарке «Браславские озера», огонь прошел 4,5 гектара
9 мая произошел лесной пожар в Браславском районе — единственном в Беларуси, где пока не запретили посещать лес.
В 14:22 о пожаре сообщили спасателям, лес горел на землях ГПУ «Национальный парк «Браславские озера» неподалеку от границы с Латвией.
Ликвидировали пожар силами национального парка, для этого задействовали 8 единиц техники и 23 работника парка. Люди во время пожара не пострадали.
Судя по данным спутникового мониторинга, пожар произошел западнее деревнь Лапино и Шемели Браславского района в большом лесном массиве на границе Латвии и Беларуси.
Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 4,5 гектара, сообщается МЧС. Напомним, что во время пожара в Докшицком районе огонь прошел 5,9 гектара.
Как сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси, к вечеру вчерашнего дня запрет на посещения лесов был введен во всех регионах Беларуси, за исключением Браславского района.