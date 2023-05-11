В Витебске после столкновения с маршруткой джип едва не влетел в антикварный магазин

Іван Дзедушкін • 11/5/23 17:23 • Здарэнні

11 мая в Витебске после столкновения с маршрутным такси внедорожник вылетел на тротуар.



Авария произошла на улице Кирова около 13:30. По предварительной информации ГАИ у кроссовера «Nissan», которым управляла 57-летняя женщина, лопнуло колесо и водитель потеряла управление автомобилем. Это случилось, судя по фото, на перекрестке улиц Кирова и Комсомольской.

В результате внедорожник сначала столкнулся с микроавтобусом «Mercedes», ехавшим в попутном направлении, а после этого вылетел на тротуар. Остановился джип только наехав на крыльцо антикварного магазина «Раритет».

Из маршрутного такси «скорая» забрала трех пассажиров для обследования в учреждении здравоохранения. Пешеходы, судя по всему, не пострадали.