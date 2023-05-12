«Хлопок» произошел в Лепеле, в больницу доставили пенсионера с ожогами 40% тела

Зоя Машэка • 12/5/23 14:34 • Здароўе

В Лепеле рабочие мясокомбината услышали «хлопок» и нашли сильно обгоревшего мужчину, вокруг выгорело несколько квадратных метров травы.



О пострадавшем от ожогов пожарным сообщили работники Лепельской центральной районной больницы, в приемный покой которой поступил пенсионер с ожогами.

Как сообщается МЧС, из обстоятельств происшествия известно, что работники Лепельского филиала Витебского мясокомбината, находясь на территории предприятия на Борисовском тракте, услышали «хлопок», а затем увидели клубы черного дыма. Когда они подбежали к месту происшествия, то увидели горящую траву, а неподалеку находился пострадавший человек.

Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь, а сами стали тушить горящую траву, ликвидировав пожар.

Прибывшие на место медики осмотрели мужчину, им оказался местный житель, 64-летний пенсионер 1959 года рождения. Пенсионер получил ожоги различной степени тяжести 40% тела, его сразу госпитализировали в больницу.