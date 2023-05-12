В больнице №1 Витебска сделают ремонт

Сяржук Серабро • 12/5/23 16:55 • Здароўе

Летом в Витебской городской клинической больнице №1 запланирован ремонт в здании поликлиники.



Открытый конкурс по выбору подрядчика для выполнения текущего ремонта в здании медицинского учреждения на Коммунистической улице объявлен на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Ориентировочная стоимость ремонта составляет 651 175 рублей 43 копейки. Деньги выделяют из областного бюджета.

Согласно документации закупки работы по текущему ремонту здания поликлиники ВГКБ №1 должны быть выполнены в период с 12 июня по 21 августа.