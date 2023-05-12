В Витебской области стартовала вступительная кампания

Ігар Арцюх • 12/5/23 15:46 • Адукацыя

Вступительная кампания 2023 года стартовала на Витебщине, областную по контролю возглавил председатель Комитета госконтроля Витебской области Владимир Годяцкий.



Новшеством вступительной кампании в 2023 году станет ее первый этап: впервые в стране будет проведен централизованный экзамен (14 мая – по русскому и белорусскому языкам и 21 мая – по одному из профильных учебных предметов).

23 и 25 мая определены как резервные дни для участия в централизованном экзамене (при наличии уважительной причины неявки).

В Витебской области проведение централизованного экзамена предусмотрено в 22 пунктах. Начало централизованного экзамена по всем предметам – 11:00.

Пройти в пункт проведения централизованного экзамена можно будет только по пропуску и паспорту.

В целях выявления возможных нарушений законодательства учреждениями образования, реализующими программы общего среднего, среднего специального и высшего образования, при подготовке и проведении вступительной кампании созданы группы для проведения выездных контрольно-аналитических мероприятий.

КГК оценит готовность учреждений образования к проведению централизованного экзамена, организация доставки (подвоза) и сопровождения участников в пункт проведения экзамена, организация медицинской помощи, условий для хранения личных вещей участников, уровень информационного обеспечения, работа организационной комиссии и педагогических работников в аудиториях, а также другие вопросы, сообщает пресс-служба ведомства.

Для участников централизованного экзамена требования остались такими же, как и для абитуриентов, участвующих в централизованном тестировании: запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема-передачи информации. Также запрещен пронос в аудиторию любых предметов кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета.

По спорным и проблемным вопросам, возникающим в ходе вступительной кампании, с 14 мая можно будет обращаться на «горячие линии» в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – 13:00-14:00):

+ в Комитете госконтроля Витебской области – (0212) 37-61-82;

+ в Полоцком межрайонном комитете государственного контроля – (0214) 48-87-42;

+ в Оршанском межрайонном комитете государственного контроля – (0216) 51-09-26.