ВОЗ подарила роддому в Витебске амплификатор

Зоя Машэка • 12/5/23 16:20 • Здароўе

Всемирная организация здравоохранения в порядке безвозмездной иностранной помощи передала витебскому роддому современный амплификатор американского производства.



11 мая его ввели в эксплуатацию в Витебском областном клиническом родильном доме. Сообщается, что это модель CFX96 Touch американской компании «Bio-Rad Laboratories, Inc.» из Калифорнии.

Амплификаторы обеспечивают периодическое охлаждение и нагревание пробирок с большой точностью, что используется для амплификации ДНК методом полимеразной цепной реакции.

Полученный витебским роддомом аппарат позволит проводить мультиплексный анализ до 5 мишеней в 96 пробах. С его помощью будут выполняться ПЦР-исследования для женского и детского населения Витебска и Витебской области.

Получение современной ПЦР-машины что позволит в кратчайшие сроки получать достоверные результаты исследований и своевременно назначать патогенетическое лечение пациентам.