Пенсионерка на электросамокате пострадала в результате столкновения с автомобилем в Ушачах. Видео

Іван Дзедушкін • 13/5/23 15:39 • Здарэнні

11 мая в Ушачах произошло столкновение легкового автомобиля с электросамокатом, на котором ехала пожилая женщина.



По информации ГАИ, около 16:00 на Советской улице 45-летний водитель «Citroen» перед остановкой не убедился, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия и опасности для дорожного движения, и совершил наезд на ехавшую на электросамокате в попутном направлении пенсионерку.

В результате дорожно-транспортного происшествия 64-летняя женщина получила травмы.