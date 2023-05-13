Рост цен замедлился: в апреле овощи подорожали всего на 3,5%

Ігар Арцюх • 13/5/23 16:52 • Эканоміка

По данным официальной статистики за апрель в Витебской области цены продукты выросли на 1,1%, а на остальные товары — всего на 0,5%.



При этом сильнее всего подорожали овощи — 3,5%. Напомним, что в первом квартале месячный рост цен на эту категорию продовольственных товаров составлял от 7,2 до 15,5 процентов.

Среди непродовольственных товаров в апреле цены на 1,9% выросли на телерадиотовары, на обувь — на 1,6%.

Сильнее всего в прошлом месяце подешевели синтетические моющие средства, если верить областной статистике цены на СМС упали сразу на 4,7%.

Рост цен на услуги в прошлом месяце составил 0,3%. При этом туристические услуги подорожали на 9,1%, услуги железнодорожного транспорта — 3%, услуги культуры — 2,2%.