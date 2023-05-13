В Витебске проведут ярмарку вакансий выпускников и школьников, которые хотят поработать на каникулах

• 13/5/23 16:28 • Падзеі

17 мая в Витебске пройдет ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений, а также учащейся молодежи.
Мужчина обрабатывает металлическое ограждение с помощью болгарки УШМ. Фото Сергея Серебро

Государственная служба занятости при содействии городского комитета ОО «БРСМ» 17 мая организует ярмарку вакансий, на которой городские организации представят вакансии для трудоустройства выпускников учебных заведений, а также учащейся молодежи, желающей подработать в свободное от учебы время, сообщает сайт горисполкома.

Ярмарка вакансий для молодежи будет проводиться в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи (улица Космонавтов, дом 2). Она начнется в 10:00.

Кроме того, 18 мая в рамках проведения Международного экономического форума специалисты службы занятости окажут консультации по вопросам временной занятости молодежи. Это мероприятие пройдет на площадке у Летнего амфитеатра, начало также в 10:00.

А 19 мая на электронной площадке e-vacancy.by c 10:00 до 12:00 пройдет «Электронная ярмарка вакансий для молодежи».

            
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