В Витебске проведут ярмарку вакансий выпускников и школьников, которые хотят поработать на каникулах

ННВ • 13/5/23 16:28 • Падзеі

17 мая в Витебске пройдет ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений, а также учащейся молодежи.



Государственная служба занятости при содействии городского комитета ОО «БРСМ» 17 мая организует ярмарку вакансий, на которой городские организации представят вакансии для трудоустройства выпускников учебных заведений, а также учащейся молодежи, желающей подработать в свободное от учебы время, сообщает сайт горисполкома.

Ярмарка вакансий для молодежи будет проводиться в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи (улица Космонавтов, дом 2). Она начнется в 10:00.

Кроме того, 18 мая в рамках проведения Международного экономического форума специалисты службы занятости окажут консультации по вопросам временной занятости молодежи. Это мероприятие пройдет на площадке у Летнего амфитеатра, начало также в 10:00.

А 19 мая на электронной площадке e-vacancy.by c 10:00 до 12:00 пройдет «Электронная ярмарка вакансий для молодежи».