В Витебской области будут платить премии школьникам, победившим в олимпиадах, и их педагогам. Узнали, сколько

Сяржук Серабро • 14/5/23 18:04 • Адукацыя

Витебский облисполком учредил премии для победителей республиканских и международных олимпиад, а также для учителей, готовивших олимпиадников.



На самую большую премию в 30 базовых величин (сейчас 1110 рублей) могут рассчитывать победители международных олимпиад по учебным предметам из состава команды Республики Беларусь, утвержденного приказом министра образования, награжденные золотой, серебряной или бронзовой медалями.

По 10 базовых величин (370 рублей) будут выплачивать победителям Международной Жаутыковской олимпиады по физике, математике и информатике, награжденные золотой, серебряной или бронзовой медалями, а также победителям олимпиады школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», награжденному дипломами I, II и III степени.

Величины премий для победителей республиканских олимпиад для учащихся следующие:

за диплом I степени — 20 базовых величин (740 рублей);

за диплом II степени — 15 базовых величин (450 рублей);

за диплом III степени — 10 базовых величин (370 рублей).

В свою очередь, педагоги, подготовившие победителей заключительных этапов республиканских мероприятий, международных олимпиад по учебным предметам, могут рассчитывать на премии в следующих размерах:

40 базовых величин (1480 рублей) – за подготовку каждого победителя международных олимпиад по учебным предметам из состава команды Республики Беларусь, утвержденного приказом министра образования;

10 базовых величин (370 рублей) – за подготовку каждого победителя Международной Жаутыковской олимпиады по физике, математике и информатике, олимпиады школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»;

+10 базовых величин (370 рублей) – за подготовку каждого победителя заключительного этапа республиканских мероприятий.

Выплата премий производится единовременно. Выдвигать кандидатов на соискание премий будет главное управление по образованию Витебского областного исполнительного комитета на основании ежегодных приказов Министерства образования об итогах проведения заключительных этапов республиканских мероприятий и результатов международных олимпиад по учебным предметам.