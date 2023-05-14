Витебская область должна заготовить более 4 тысяч тонн травяных кормов

Ігар Арцюх • 14/5/23 19:29 • Эканоміка

В этом сезоне агропромышленный комплекс Витебской области должен заготовить более 4 тысяч тонн травяных кормов.



Согласно рабочему плану заготовки травяных кормов, опубликованному Министерством сельского хозяйства и продовольствия, аграрии Витебщины должны накосить 120 700 тонн сена и заложить 1 944 500 тонн сенажа, а также 1 985 900 тонн силоса.

В пересчете это составит 1 158 400 тонн кормовых единиц. В результате на условную голову КРС должно приходиться 30,8 центнеров кормовых единиц.

Отметим, что в прошлом году к 1 декабря в Витебской области было запасено 25,4 центнера кормовых единиц на условную голову скота, а в 2021 — 23,1 центнера.

На 1 января 2023 года наличие кормов в пересчете на кормовые единицы в сельскохозяйственных организациях составляло 876 600 тонн, при этом 255 800 тон — концентрированных.

В первом укосе в Витебской области должны скосить 197 200 гектаров трав, при этом планируется заготовить 301 900 тонн кормовых единиц или 26% к общему объему заготовки. Это обеспечит одну условную голову КРС 8 центнерами кормовых единиц.