На выходных в Витебске курсанты университета МЧС будут отрабатывать навыки профилактической работы с населением

ННВ • 15/5/23 16:17 • Падзеі

На 20-21 мая в Витебске запланирована пожарно-профилактическая акция по предупреждению гибели людей от пожаров с участием курсантов Университета гражданской защиты МЧС, которые будут отрабатывать практические навыки проведения профилактической работы в жилом секторе.



Заявленная основная цель мероприятия – повышение уровня пожарной безопасности домовладений и квартир граждан, выявление причин и условий, способствующих гибели людей от пожаров, стабилизация оперативной обстановки с пожарами и гибелью людей от них.

В субботу и воскресенье курсанты Университета гражданской защиты МЧС и сотрудники Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям будут проводить адресное обследование домовладений и квартир граждан, распространять среди населения наглядно-изобразительную продукцию противопожарной тематики, проводить противопожарные инструктажи о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает сайт горисполкома.

В рамках акции в торговых объектах сетей «Евроопт», ОАО «Веста», «Мега» будут работать «посты безопасности», где жители и гости города смогут пройти бучение основам безопасности жизнедеятельности.