Не успевший зайти в троллейбус витеблянин головой разбил зеркало машины, а кулаком — лобовое стекло. Что решил суд?

Іван Дзедушкін • 15/5/23 16:01 • Крымінал

Разгневанный житель Витебска, не успевший сесть в общественный транспорт, напал на троллейбус. Он наносил удары головой и руками, в результате чего разбил зеркало заднего обзора и лобовое стекло.



Инцидент произошел на улице Петруся Бровки на остановочном пункте «Московский проспект». На суде витеблянин, объяснял, что его подруга успела войти в троллейбус, а он замешкался, собирая пакеты с покупками. Когда двери закрылись, он забежал перед машиной, чтобы она остановилась.

Увидев человека, водитель троллейбуса остановился, но куда-то исчез из поля зрения (побежал за оставленными пакетами), снова продолжил движение. Это вывело из себя нетрезвого мужчину и стал догонять уезжающий троллейбус.

Пробегая справа, он рукой и головой разбил зеркало заднего вида, забежал вперед, разогнался и кулаком разбил лобовое стекло. После этого витеблянин скрылся, а водитель сообщил о происшествии диспетчеру.

9 февраля суд Первомайского района Витебска признал мужчину виновным в хулиганстве. На основании части 1 статьи 339 УК его приговорили к штрафу в 50 базовых величин, что составляет 1850 рублей. Кроме того, он должен компенсировать ОАО «Витебскоблавторанс» 1000 рублей 56 копеек за поврежденный троллейбус.