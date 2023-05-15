Подросток на велосипеде попал под «BMW» в Витебске, мальчик в больнице

Зоя Машэка • 15/5/23 23:04 • Здарэнні

13-летний велосипедист пострадал вечером 15 мая в результате столкновения с легковым автомобилем в Витебске.



Столкновение произошло на Бешенковичском шоссе, судя по фото — в районе пересечения с Новолучесской улицей. По предварительным данным ГАИ, около 19:00 52-летний водитель автомобиля «BMW», двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на 13-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. Его пришлось доставить в Витебскую областную клиническую больницу.