Подросток на велосипеде попал под «BMW» в Витебске, мальчик в больнице

• 15/5/23 23:04 • Здарэнні

13-летний велосипедист пострадал вечером 15 мая в результате столкновения с легковым автомобилем в Витебске.
Подросток на велосипеде попал под «BMW» в Витебске, мальчик в больнице. Фото ГАИ

Столкновение произошло на Бешенковичском шоссе, судя по фото — в районе пересечения с Новолучесской улицей. По предварительным данным ГАИ, около 19:00 52-летний водитель автомобиля «BMW»,  двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил  наезд на 13-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

Подросток на велосипеде попал под «BMW» в Витебске, мальчик в больнице. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. Его пришлось доставить в Витебскую областную клиническую больницу.

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