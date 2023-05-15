За торговлю несертифицированными пульсоксиметрами на витеблянина завели уголовное дело

Іван Дзедушкін • 15/5/23 15:34 • Здароўе

Жителя Витебска обвиняют в хранении и сбыте фальсифицированных медицинских изделий — пострадал человек, купивший у него пульсоксиметр.



По версии следствия, с осени 2021 года 38-летний витеблянин привозил из некой соседней страны фальсифицированные медицинские изделия и продавал их. Покупателей мужчина находил на торговых интернет-площадках и в чатах мессенджеров.

Следствием установлено, что он успел продать не менее семи пульсоксиметров — приборов, позволяющих измерить уровень кислорода в крови, которые не имели медицинской регистрации, сертификата соответствия, гарантийного талона и инструкции на русском или белорусском языках.

Один из покупателей написал на продавца заявление. Мужчина измерял пульсоксиметром содержание кислорода в крови и на основании полученных показателей принимал препараты. После этого ему понадобилась профессиональная медицинская помощь. Как оказалось, прибор показывал неверные результаты.

Следователям витеблянин рассказал, что первый прибор купил себе, когда заболел. А потом решил подзаработать на их перепродаже.

В результате жителю Витебска предъявили обвинение во ввозе в Республику Беларусь, хранение в целях сбыта и сбыт фальсифицированных медицинских изделий, незарегистрированных медицинских изделий. Согласно санкциям части 1 статьи 338-2 УК ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. На имущество обвиняемого наложен арест, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Примечательно, что подобные приборы можно свободно купить в Беларуси на сайте одного из крупнейших российских маркетплейсов. В том числе — точно такие же по виду, как и на фото СК. Начинается цена этих приборов сейчас с 6 рублей 46 копеек.