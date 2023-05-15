За торговлю несертифицированными пульсоксиметрами на витеблянина завели уголовное дело

• 15/5/23 15:34 • Здароўе

Жителя Витебска обвиняют в хранении и сбыте фальсифицированных медицинских изделий — пострадал человек, купивший у него пульсоксиметр.
За торговлю несертифицированными пульсоксиметрами на витеблянина завели уголовное дело. Фото СК

По версии следствия, с осени 2021 года 38-летний витеблянин привозил из некой соседней страны фальсифицированные медицинские изделия и продавал их. Покупателей мужчина находил на торговых интернет-площадках и в чатах мессенджеров.

Следствием установлено, что он успел продать не менее семи пульсоксиметров — приборов, позволяющих измерить уровень кислорода в крови, которые не имели медицинской регистрации, сертификата соответствия, гарантийного талона и инструкции на русском или белорусском языках.

Один из покупателей написал на продавца заявление. Мужчина измерял пульсоксиметром содержание кислорода в крови и на основании полученных показателей принимал препараты. После этого ему понадобилась профессиональная медицинская помощь. Как оказалось, прибор показывал неверные результаты.

Следователям витеблянин рассказал, что первый прибор купил себе, когда заболел. А потом решил подзаработать на их перепродаже.

В результате жителю Витебска предъявили обвинение во ввозе в Республику Беларусь, хранение в целях сбыта и сбыт фальсифицированных медицинских изделий, незарегистрированных медицинских изделий. Согласно санкциям части 1 статьи 338-2 УК ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. На имущество обвиняемого наложен арест, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

За торговлю несертифицированными пульсоксиметрами на витеблянина завели уголовное дело. Фото СК

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Примечательно, что подобные приборы можно свободно купить в Беларуси на сайте одного из крупнейших российских маркетплейсов. В том числе — точно такие же по виду, как и на фото СК. Начинается цена этих приборов сейчас с 6 рублей 46 копеек.

            
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