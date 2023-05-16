В Новополоцке мужчина, наигравшись в шутеры, открыл огонь по детям из пневматического пистолета. Видео

Іван Дзедушкін • 16/5/23 14:47 • Грамадства

41-летний Новополочанин с балкона обстрелял группу детей из пневматического пистолета, двое получили ранения.



По данным силовиков, в минувшие выходные в одном из спальных районов города мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в сторону шести играющих детей.

В результате травмы получили два школьника. Родители обратились в милицию и стрелок был установлен.

Как выяснилось, новополочанин играл в компьютерные игры, а затем с пивом вышел на балкон. Его внимание и привлекла группа школьников, игравших возле дома. Мужчина взял пневматический пистолет и стал стрелять в сторону детей.

Кроме того, по версии силовиков, почти месяц назад ночью он обстрелял пять автомобилей, которые находились на парковке. Подозреваемый задержан.