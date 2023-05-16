В Витебске запретили продавать алкоголь во время выпускных

Сяржук Серабро • 16/5/23 16:07 • Адукацыя

Витебский горисполком принял решение ограничить продажу спиртного на территории города во время проведение выпускных вечеров.



Решение об этом было принято мэром 2 мая, согласно документу на территории Витебска 10 июня ограничат продажу алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов) с 15:00 до 24:00 , за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

Как видим, вводимые ограничения ничем не отличаются от тех, которые горисполком устанавливал в прошлом году.