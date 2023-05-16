Запрет на посещение лесов введен в ряде районов Витебской области, в остальных, кроме Браславского, действую ограничения

Сяржук Серабро • 16/5/23 14:32 • Экалогія

С 16 мая запрет на посещение лесов введен в девяти районах Витебской области.



Напомним, что ограничения на посещение лесов в Витебской области начали вводить еще с 4 мая, к вечеру 9 мая эта мера противопожарной защиты лесов была введена во всех районах области за исключением Браславского. При ограничении ходить в лес можно, но запрещается ездить в лесу на технике и разжигать костры.

Теперь полный запрет на посещение лесов ввели девять районов Витебской области: Бешенковисчкий, Витебский, Дубровенский, Лепельский, Лиозненский, Оршанский, Толочинский, Ушачский и Чашникский. В этих районах установлен 4-й класс пожарной опасности — высокая.

За минувшие сутки в Витебской области согласно оперативной карте МЧС лесные пожары были зафиксированы в Браславском, Докшицком, Лиозненском и Миорском районах.

Этот май выдался чрезвычайно сухим, по данным городской метеостанции в Витебске за пятнадцать дней выпало всего 2 миллиметра осадков, что составляет 4% от месячной нормы. Самым сухим за всю историю наблюдений был май 1895 года, когда городе выпало всего 5 миллиметров осадков.